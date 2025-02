Man uit Hoorn (43) overleden bij schietpartij op feest in Rotterdam

(Beeld: JBMedia)



De schietpartij vond rond 03.55 plaats in zalencentrum Sunrise aan de Galvanistraat. Daar was op dat moment het feest Hindi Glam Night aan de gang of net afgelopen. Bij de schietpartij raakten twee mannen zwaargewond. De politie meldt maandagavond dat een van de slachtoffers, een 43-jarige man uit Hoorn, in het ziekenhuis is overleden. Een 24-jarige Amsterdammer is inmiddels aanspreekbaar. Hij ligt zwaargewond in het ziekenhuis.



Een andere man liep na de schietpartij het partycentrum uit. Hij werd vervolgens beschoten maar bleef ongedeerd.

Arrestaties

Agenten startten direct een onderzoek. Daarbij zijn sporen en beelden zijn veiliggesteld. Vlak na het incident hielden agenten twee verdachten aan. Een 46-jarige man uit Rotterdam is na verhoor vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Een 43-jarige man uit Amsterdam zit nog vast. Zijn rol wordt nog onderzocht.

TGO

De politie heeft een Team Grootschalige Opsporing (TGO) opgestart. De schietpartij vond plaats na een ruzie. Wat de reden daarvan was, is nog onbekend.