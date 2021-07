Man uit Made mogelijk leider van twee criminele bendes

Connect on Linked in

De 50-jarige L.R. uit Made wordt door justitie gezien als de leider van twee criminele organisaties die zich bezig hielden met de smokkel van cocaïne. Hij zit vast als hoofdverdachte in twee coke-onderzoeken: Paschie en Francis Drake. Advocaten stellen dat beide zaken nauw met elkaar zijn verweven, zo meldt BNdeStem.

De man werd in november vorig jaar opgepakt op verdenking van de smokkel van honderden kilo’s cocaïne via een Rotterdams fruitbedrijf. R. wordt in dit onderzoek Paschie gezien als de spin in het web. Naast hem werden nog drie andere verdachten aangehouden, waaronder de directeur van het fruitbedrijf. De organisatie zou zich ook hebben schuldig gemaakt aan witwassen volgens het Openbaar Ministerie.

Onderschept

Ook in het onderzoek Francis Drake wordt R. door justitie gezien als hoofdverdachte. Deze zaak gaat over een onderschept cocaïnetransport vanuit Zuid-Amerika. R. zou de organisator van deze voorgenomen smokkel zijn geweest, aldus het OM. In dit onderzoek zijn er totaal zeven verdachten, onder andere afkomstig uit Breda, Oss, Kerkdriel en Prinsenbeek.

Encrochat

R. ligt al jaren onder de loep van politie en justitie in Nederland schrijft BNdeStem. Dat leidde de afgelopen jaren tot diverse huiszoekingen en aanhoudingen zonder dat er rechtszaken tegen hem kwamen, mogelijk om tactische redenen of simpelweg omdat er niet genoeg bewijs lag. Dat veranderde toen de politie de beschikking kreeg over ontsleuteld berichtenverkeer via Encrochat. De ontcijferde Encrochat-berichten spelen in beide onderzoeken een grote rol volgens betrokken advocaten. Vorige week werd bekend dat in Duitsland het ontsleutelde berichtendverkeer van Encrochat in een rechtszaak niet als bewijs kon worden gebruikt.

Thuis

Hoofdverdachte R. werd vorige week maand aangehouden voor het onderzoek Francis Drake. Hij was toen net een paar weken thuis in afwachting van zijn rechtszaak in het onderzoek Paschie.