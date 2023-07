Man verdacht van handel in coke en bezit van AK-47

Connect on Linked in

Een man uit Heemskerk wordt verdacht van handel in cocaïne en verboden wapenbezit. Hij had onder meer een AK-47 in bezit.

Aangehouden

De 37-jarige man werd op dinsdag 18 juli op Schiphol aangehouden. Dit gebeurde nadat was ontdekt waar hij zich mee bezighield, via de versleutelde berichtenservers Encrochat en Sky ECC.

Uit gesprekken die hij hierop in 2020 voerde, kwam naar voren dat hij zich bezig hield met de handel in partijen cocaïne. Ook werd regelmatig over vuurwapens gesproken. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) donderdag.

Doorzoeking

In het onderzoek naar de man vond op 18 juli een doorzoeking plaats in een woning aan de Singelweide in Heemskerk. Toen is een handelshoeveelheid cocaïne en een vuurwapen in beslag genomen, meldt het OM. ‘Hem wordt het vervoeren, verhandelen en op voorraad hebben van grote partijen cocaïne verweten. En daarnaast het voorhanden hebben van vuurwapens.’

De man zit in voorarrest. Justitie zal volgende week vragen om verlenging van zijn gevangenschap.