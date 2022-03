Man zwaargewond na schietpartij in Amsterdam-Zuid

Connect on Linked in

In de Amsterdamse Rivierenbuurt is aan het begin van de avond een man zwaargewond geraakt. Dat gebeurde rond 19.00, volgens de politie in de omgeving van de Hunzestraat en de Winterdijkstraat. In de Kinderdijkstraat is het slachtoffer door agenten aangetroffen.

Ambulancepersoneel hebben de man ter plekke gereanimeerd en daarna met spoed overgebracht naar een ziekenhuis.

Op Burgernet verspreidde de politie een bericht over een man van rond de 25 jaar oud in een zwart trainingspak die de dader zou kunnen zijn geweest. In de buurt is door politie gezocht in bossages naar een mogelijk weggegooid vuurwapen.