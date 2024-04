Verdachte Zutphense moordzaak negentig dagen langer vast

Connect on Linked in

Het voorarrest van de 62-jarige Evert-Jan van T., hoofdverdachte van de moord op de sinds 1989 vermiste Duncan Zwakke, is vrijdag door de rechtbank in Zutphen met negentig dagen verlengd. De lokaal bekende vastgoedondernemer Van T. wordt door de politie al 35 jaar gelinkt aan de zaak, maar hij kwam na maanden in voorlopige hechtenis wegens gebrek aan bewijs op vrije voeten.

Kelder

Evert-Jan van T. werd op 9 april 2024 opnieuw aangehouden als verdachte van de moord en verdwijning van Duncan Zwakke. Hij werd aangehouden na onderzoek in een kelder aan de Nieuwstad, in het centrum van Zutphen. Het gaat om de kelder van kringloopwinkel Mazzel, waar voorheen het restaurant van de ouders van Van T. zat. Hoewel er nooit bloedsporen zijn gevonden, bestaat het sterke vermoeden dat Zwakke in deze kelder is omgebracht. Het onderste deel van de trap is destijds vervangen, kennelijk om sporen te wissen.

Vastgoedondernemer

Evert-Jan van T. zit in de horeca en in het vastgoed. Hij is mede-eigenaar van het Delta-complex in Zutphen, een groot bedrijventerrein. Ook haalde hij meerdere keren het regionale nieuws doordat hij een conflict had met de gemeente Zutphen over bouwplannen.

Broer

Ook de 60-jarige broer van Van T. werd opnieuw aangehouden in de 35 jaar oude vermissingszaak, maar hij kwam na enkele dagen op vrije voeten wegens gebrek aan bewijs.

De 31-jarige Duncan Zwakke werd voor het laatst gezien op 17 oktober 1989 bij café De Spaan in het centrum van Zutphen. Zijn lichaam werd nooit gevonden.

Nieuwe onderzoekstechnieken

Op 3 april van dit jaar startte de politie opnieuw met een aanvullend onderzoek in de vermissingszaak. Dat gebeurde in de kelder van het pand aan de Nieuwstad. In hetzelfde pand was al eerder door de recherche gezocht. Nieuwe middelen en onderzoekstechnieken zouden volgens de politie kunnen helpen een nieuw licht te werpen op de zaak.

Naast het onderzoek aan de Nieuwstad zocht de politie ook met een sonarboot op de IJssel naar mogelijke sporen.