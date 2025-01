27 januari 2025

Mannen in Suriname opgepakt met vloeibare cocaïne, één van hen is militair

In Suriname zijn vorige week twee mannen aangehouden die in het bezit waren van vloeibare cocaïne. Een van hen is een militair die 890 ml vloeibare cocaïne had verwerkt in een fles ketjap. De ander is een 40-jarige man die op het punt stond het vliegtuig naar Nederland te pakken.