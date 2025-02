Mannen in VS gesnapt met plan om drugs met kanon gevangenis binnen te schieten

door Joost van der Wegen

Kanon

Hun plan was om de spullen met een luchtdrukkanon, over het veiligheidshek, op het terrein van een federale gevangenis te schieten. Het kanon dat ze gebruikten had een bereik van meer dan 100 meter.

Maar Jose Francisco Herrera Munoz (18) en Angel Gonzales Gutierrez (19) uit Colorado werden hierbij betrapt door een oplettende politieagent van het korps in Grant Parish.

Lading

Het ging om een lading sigaretten ter waarde van 112.000 dollar (ongeveer 107.000 euro), en 98.500 dollar (ongeveer 94.000 euro) aan amfetamine.

De Amerikaanse immigratiedienst werd ook bij de zaak betrokken, omdat Munoz illegaal in de Verenigde Staten verblijft.