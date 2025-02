‘Marco Ebben in Mexico vermoord’ | 15 kogels maken einde aan leven gezochte drugscrimineel

Schoten Ebben zou zijn aangevallen door twee mannen op een plein, die hem vervolgens met vijftien schoten om het leven brachten. Dit meldt de Mexicaanse website La Silla Rota. Het incident vond plaats rond 11:40 uur, toen hij door twee mannen werd aangevallen met wapens van het kaliber .223 en .9 mm, terwijl hij naar zijn gepantserde SUV op de Plaza Antigua liep.

Incident

Volgens berichten vond het incident plaats vlakbij de Green Hills School, aan de weg naar de luchthaven van Atizapán. Na de schietpartij werden er bij alle in- en uitgangen van controleposten opgezet, maar tot nu toe is er nog niemand gearresteerd voor de schietpartij.

Conflict

Marco Ebben was betrokken bij het conflict tussen facties van het Sinaloa-kartel, met name tussen “Los Chapitos”, zonen van Joaquín “El Chapo” Guzmán , en de bondgenoten van Ismael “El Mayo” Zambada. Ebben zou nauwe banden hebben met de zoon van voormalig Sinaloa-drugsbaas. Zijn aanwezigheid in Mexico was de afgelopen maanden al gemeld, wat de vermoedens versterkte dat hij betrokken was bij drugshandel in de regio, aldus de website.

Op de site staan foto’s van een neergeschoten persoon die lijkt op Ebben, maar is geblurd. Ook staan er afbeeldingen van twee legitimatiebewijzen van Ebben, waarvan er eentje toont dat hij een agent is van de DEA. Op de andere heeft hij een Spaanse naam: Jesus Antonio Velasquez Rivas.

Marco E. werd in Nederland in 2020 veroordeeld voor de invoer van cocaïne, maar vrijgesproken van betrokkenheid bij de omkoping van de douaneambtenaar. Hij kreeg zeven jaar en zeven maanden cel, maar sloeg daarna op de vlucht. Hij werd daarna gezocht door Europol.

De drugsveroordeling uit 2020 van Ebben is bij de Mexicaanse media bekend. Ook het feit dat hij wordt gezocht wordt vermeld.

Omgebracht

Over Ebben werd in oktober vorig jaar al gedacht dat hij zou zijn omgebracht bij een schietpartij tussen rivaliserende Mexicaanse drugskartels. Zijn dood wordt onder meer gemeld door de Amsterdamse rapper Djaga Djaga, die zelf een celstraf van achttien jaar uitzit voor betrokkenheid bij een liquidatie.

Hij zou onder vuur zijn genomen toen hij in een gepantserde BMW M6 reed. De kogels gingen dwars door het voertuig heen, waarna de chauffeur van de auto werd gedood.