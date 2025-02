Marechaussee ontdekt ‘onzichtbare’ kentekenplaat op auto

Beeld: het onzichtbaar te maken nummerbord (beeld: Kmar)

Glas

De Kmar meldt dat haar medewerkers iets afwijkends zagen aan de achterzijde van een auto. Ze ontdekten dat er een glasplaat over de achterste kentekenplaat was bevestigd.

Toen ze er verder onderzoek naar deden, bleek dat de kentekenplaat met een druk op de knop onzichtbaar kon worden gemaakt.

In beslag

De auto is in beslag genomen voor verder onderzoek. Tegen de eigenaar van de auto is proces-verbaal opgemaakt.