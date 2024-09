Marineschip pakt 1,8 ton cocaïne op Caraïbische Zee

(Beeld: het onderscheppingsvaartuig met daarachter de smokkelboot)

Onderscheppingsbootjes

Op zaterdagochtend ontdekte het patrouillevliegtuig van Kustwacht Caribisch gebied een verdacht bootje. De Holland was in de buurt stuurde zijn snelle onderscheppingsbootjes erop af. Bij het zien van deze “Frisc’s” dumpten de vier smokkelaars de drugs in zee en gaven zichzelf over. In totaal had het viertal 38 pakketten met daarin zo’n 1.300 kilo cocaïne bij zich.

Gerichte schoten

Vlak nadat de verdachten en de drugs aan boord van Holland waren opgeladen zag de bemanning op de radar een twee smokkelbootje (“go-fast”).

De drie opvarenden dumpten de drugs in zee, maar wilden niet stoppen over. De boot kwam pas tot stilstand na schoten op de motoren. In totaal viste de bemanning van de zo’n 500 kilo cocaïne uit zee.

De verdachten en de cocaïne van de eerste vangst zijn op Curaçao overgedragen aan het Korps Politie Curaçao. Die van de tweede onderschepping zijn op Bonaire overgedragen aan het Korps Politie Caribisch Nederland. De 1.800 kilo in beslag genomen cocaïne is inmiddels vernietigd.