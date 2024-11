Marineschip pakt 685 kilo cocaïne uit zee

Schieten Een patrouillevliegtuig van Kustwacht Caribisch gebied had het verdachte bootje ontdekt. De Holland zette koers naar de route van het vaartuig en stuurde er daarna snelle onderscheppingsvaartuigen (FRISC’s) op af, met aan boord bewapend personeel, aangevuld met agenten van de U.S. Coast Guard.

Ze dwongen de drugsboot tot stoppen door op de motoren te schieten.

Inmiddels hadden de drie smokkelaars pakketten met drugs overboord gegooid. Die zijn volgens Defensie allemaal uit zee gevist en in beslag genomen.

Verenigde Staten

De verdachten en de 685 kilo cocaïne zijn overgedragen aan de Amerikaanse kustwacht. De smokkelaars wacht vervolging in de Verenigde Staten.

Zr.Ms. Holland is sinds begin september actief in het Caribisch gebied. Het marineschip werkt tijdens operaties tegen drugssmokkel afwisselend samen met de Amerikaanse kustwacht en de Kustwacht Caribisch gebied. Landen rondom de Caraïbische Zee patrouilleren al vele jaren op de drugsroutes, onder coördinatie van het Southern Command van de Amerikaanse krijgsmacht in Florida.

Sinds september was dit de zesde drugsvangst van het marineschip.