Marineschip pakt bijna 5.800 kilo marihuana in Caribisch gebied

Go-fast De Amerikaanse kustwacht en maritieme patrouillevliegtuigen van de Kustwacht Caribisch Gebied ontdekten een zogenoemde snelle go-fast boot in juli. Na een waarschuwingssignaal stuurde het marineschip de Frisc-onderscheppingsboten en de aan boord gestationeerde Amerikaanse kustwachthelikopter op het smokkelbootje af. Deze werd tot stoppen gedwongen. Aan boord werd 4.131 kilo marihuana aangetroffen.

Op 2 augustus was het opnieuw raak. Na een korte achtervolging door de Frisc’s hield de Zr.Ms. Friesland weer een drugsboot tegen. Aan boord werd 1.641 kilo marihuana aangetroffen. De drugs zijn overgedragen aan de Amerikaanse kustwacht.

Zeven drugstransporten

Zr.Ms. Friesland opereert sinds eind mei als stationsschip in het Caribisch gebied. Sindsdien wist de marine zeven drugstransporten te onderscheppen, goed voor meer dan 13.500 kilo drugs.

Tijdens drugsbestrijdingsoperaties werkt de marine afwisselend samen met de Caribische kustwacht en de Amerikaanse kustwacht. Het stationsschip staat ook paraat om humanitaire hulp te bieden bij natuurrampen zoals orkanen.