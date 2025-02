Marineschip pakte bijna 3 ton cocaïne na achtervolging

Radarsysteem Op 1 februari constateerde het radarsysteem van de Kustwacht Caribisch gebied op Curaçao dat er een verdacht bootje van het vasteland van Zuid-Amerika op weg was. De Groningen en het patrouillevliegtuig van de kustwacht werden vervolgens naar het traject van het bootje gedirigeerd.

Na een urenlange nachtelijke achtervolging wist het bootje echter te ontsnappen aan de radarwaarnemingen.

De Groningen voer vervolgens naar een positie die de smokkelaars mogelijk zouden passeren. Dat bleek succesvol want de volgende ochtend verscheen het smokkelvaartuig op de radar van de Groningen. Daarop steeg de NH90-boordhelikopter op om het scheepje te traceren en vervolgens werden snelle onderscheppingsboten met bewapend personeel in het water gezet.

2.820 kilo cocaïne

De smokkelaars negeerden stoptekens en daarna ook waarschuwingsschoten vanaf de onderscheppingsvaartuigen. Daarna opende de NH90-helikopter het vuur op motoren van de drugsboot. Die kwam daardoor tot stilstand.

Aan boord waren vijf mannen en 94 pakketten cocaïne. Na weging bleek het te gaan om 2.820 kilo cocaïne. De verdachten en de drugs zijn overgedragen aan de U.S. Coast Guard.

Het was de eerste week dat de Groningen in het Caribisch gebied op patrouille was, nadat het in januari de Zr. Ms. Holland afloste.

Het marineschip werkt tijdens counterdrugsoperaties afwisselend samen met de Amerikaanse kustwacht en de Kustwacht Caribisch Gebied.