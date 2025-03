Marokkaan opgepakt die 48 kilo hasj uit Nederland over Duitse grens vervoert

Duitse verblijfsvergunning

Donderdagavond om 22.20 controleerde de Duitse federale politie een 35-jarige Marokkaan in een auto in het kader van grenscontroles bij het binnenkomen vanuit Nederland op de snelweg A3 bij de rustplaats Hohe Heide. De man toonde zijn geldige paspoort en een geldige Duitse verblijfsvergunning. Tijdens het doorzoeken van het voertuig werden in de kofferbak drie grote boodschappentassen met in totaal 48,48 kilo hasj gevonden en in beslag genomen.