13 januari 2026

Marokkaans hof bevestigt opnieuw doodstraf voor Nederlandse schutters café La Crème | Overdracht naar Nederlandse gevangenis onmogelijk (UPDATE)

Hoewel de doodstraf in Marokko sinds 1993 feitelijk niet meer wordt uitgevoerd, heeft het Hof van Beroep in Casablanca opnieuw de doodstraf opgelegd aan twee Nederlanders die betrokken waren bij de dodelijke schietpartij in café La Crème in Marrakesh in 2017. Het gaat om Shardyone S. (34) en Edwin M. (30), die destijds het vuur openden in de drukke koffielounge, maar het verkeerde slachtoffer doodden. De uitspraak is voor de twee desondanks van groot belang, omdat een opgelegde doodstraf – ook al wordt die niet voltrokken – hun overdracht naar Nederland onmogelijk maakt zolang die straf formeel in het vonnis blijft staan.

Het hof bevestigde het doodvonnis na een hernieuwde behandeling van de zaak, nadat de Marokkaanse Hoge Raad (Cour de Cassation) het eerdere arrest had vernietigd en terugverwezen wegens onvoldoende motivering over de rol en houding van de verdachten. De nieuwe uitspraak werd deze week bevestigd door meerdere Marokkaanse media. In Het Parool bevestigt een advocaat de uitspraak, nadat De Telegraaf er in Nederland als eerste over berichtte.

