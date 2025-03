3 maart 2025

‘Marokkaanse Belg schakel tussen kartels op Balkan, Mexico en Colombia’ (VIDEO)

De Colombiaanse autoriteiten zeggen met de arrestatie van een Belg van Marokkaanse komaf een belangrijke link tussen criminele organisaties uit Colombia, Mexico en Servië en Montenegro te hebben uitgeschakeld. Namoussir “Mou” Mounir (41) uit Genk is zondag opgepakt in een huis in de Colombiaanse stad Baranquilla.