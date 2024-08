Marokkaanse Koning verleent gratie aan duizenden veroordeelde wietkwekers

Connect on Linked in

De Marokkaanse koning verleent gratie aan duizenden personen die zijn veroordeeld voor het kweken van wiet of wat daarmee te maken heeft. Dit deed hij een dag voordat een belangrijke nationale feestdag wordt gevierd. Het zou in het kader zijn van een verandering in het Marokkaanse drugsbeleid.

Beeld: een wietveld in Ketama, in het Marokkaanse rifgebergte.

Gratie

Koning Mohammed VI heeft onlangs opdracht gegeven gratie te verlenen aan 4831 personen die zijn veroordeeld, in verband gebracht of nog worden gezocht voor zaken die verband houden met cannabisteelt. Dat schrijft het AD.

Het gaat om personen die voldoen aan de voorwaarden voor een koninklijk pardon. In Marokko is het, anders dan voorheen het geval was, sinds 2021 toegestaan om vergund cannabis te telen voor de farmaceutische industrie. Vermoed wordt dat de gratie in verband hiermee wordt verleend.

Historisch

Shakib El Khiari, een prominente mensenrechtenactivist en coördinator van de Coalitie voor Medisch en Industrieel Gebruik van Cannabis, benadrukte de historische en sociale betekenis van dit besluit. Dit schrijft NieuwMarokkoNL. Volgens El Khiari markeert dit pardon een nieuw begin voor de regio’s waar cannabis wordt geteeld, en biedt het een unieke kans voor de bewoners om zonder angst voor juridische vervolging een beter leven op te bouwen.

Het besluit komt niet lang na een eerder pardon tijdens het Troonfeest, waarbij bekende journalisten en activisten werden vrijgelaten. El Khiari wees erop dat deze maatregel aansluit bij een bredere verandering in het Marokkaanse drugsbeleid, dat nu onder andere gericht is op het legaliseren van de teelt van cannabis voor medische, farmaceutische en industriële doeleinden.

Pardon

Naast de groep cannabis-veroordeelden profiteren ook 685 andere personen van het koninklijk pardon, staat in een verklaring. Het gaat onder anderen om gedetineerden die de rest van hun straf niet meer hoeven uit te zitten, veroordeelden van wie een levenslange veroordeling verkort wordt en personen die door het betalen van een boete vervroegd kunnen vrijkomen.