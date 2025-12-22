Marokkaanse Nederlander (26) opgepakt in haven Tanger voor drugshandel en moord



De man stond gesignaleerd bij Interpol via een zogenoemde ‘Red Notice’. Na zijn arrestatie in Marokko werd de identiteit van de verdachte gecontroleerd in de database van de internationale politieorganisatie Interpol. Daaruit bleek dat hij daadwerkelijk gezocht werd door het Franse Bureau central national (BCN) in Parijs.

De man zit vast in afwachting van de verdere procedure rondom zijn uitlevering naar Frankrijk. Het bureau van Interpol in Rabat is ingeschakeld om de communicatie met de Franse autoriteiten en de overdracht van de verdachte op wettelijke wijze te coördineren.