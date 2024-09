Marokkaanse ’topcrimineel’ na twintig jaar gearresteerd

Connect on Linked in

In Marokko heeft de procureur des konings bij het hof in Tétouan zaterdag een van de grootste hasjhandelaren van de regio rond de Straat van Gibraltar in voorlopige hechtenis geplaatst. Het gaat om Aziz Limouni (55) die afgelopen vrijdag is gearresteerd op verdenking van leiden van een criminele organisatie en de uitvoer naar het Spaanse vasteland van tienduizenden kilo’s hasj per jaar.

DGSN

De Marokkaanse autoriteiten schatten in dat hij jaarlijks zo’n 40.000 kilo hasj liet verschepen, en dat hij de leider was van een van de grootste clans die hasj naar Europa verstuurde. Limouni werd al zo’n twintig jaar gezocht in Marokko.

Limouni werd volgens de Marokkaanse krant Al Akhbar opgepakt door agenten van de gerechtelijke politie, maar het onderzoek werd geleid door het directoraat Algemene Nationale Veiligheid (DGSN), dat zich bezighoudt met georganiseerde criminaliteit.

Limouni werkte vanuit Noord-Afrika samen met verschillende criminele organisatie in Spanje die veelal met half-opbaasbare speedboten de pakketten hasj op volle zee overlaadden en aan de Spaanse kust brachten

Castillejos

Een van de locaties waar Limouni opereerde was de regio Castillejos, vlak onder de Spaanse grens van de Spaanse enclave Ceuta, in Marokko, dicht bij de stad Fnideq.

Er gaan geruchten dat Limouni een deal heeft gemaakt met de Marokkaanse autoriteiten en zich vrijwillig heeft overgegeven.

Of hem ook in Spanje strafrechtelijke vervolging te wachten staat is nog afwachten. De Spaanse justitie zou dan moeten bewijzen dat Limouni de hand heeft gehad in specifieke hasjzendingen die in Spanje in beslag zijn genomen.