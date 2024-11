Marokko arresteert beruchte”drugsbaron”

Drugskartels De arrestatie vond plaats in de vroege ochtend in Had Soualem, in de provincie Berrechid, ten zuidwesten van Casablanca. Er zijn ook drie terreinwagens en drie motoren geconfisqueerd.

Ould El Fatemi wordt in Marokko al vele jaren geassocieerd met de grootschalige productie van hasj en de distributie vanuit Marokko naar Europa. Maar er zijn ook berichten dat hij banden heeft met internationaal opererende drugskartels, die vanuit West-Afrika cocaïne noord het noorden brengen.

Het lijkt erop dat de Marokkaanse regering reageert op de toenemende stroom van cocaïne die door de Sahara naar het land wordt gebracht.

“Limouni”

In september van dit jaar werd “Limouni” gearresteerd in Fnideq. Deze “Limouni” was 25 jaar voortvluchtig geweest.

Hij werd door de autoriteiten in Marokko en Spanje gezien als een belangrijke speler in de transporten van hasj van Marokko naar Spanje, maar ook als een factor in de cocaïnehandel tussen Marokko en Spanje.

Hij zal opnieuw terecht moeten staan in een deels verjaarde strafzaak waarvoor hij bij verstek was veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf.