18 juni 2025

Marokko onderschept in Tanger 7,5 ton hasj

De Marokkaanse autoriteiten hebben dinsdag meer dan 7.500 kilo hasj in beslag genomen. De zending zat verstopt in een vrachtwagen die met de veerpont naar de haven van Algeciras zou vertrekken. De drugsvangst vond plaats in de haven van Tanger Med tijdens een gezamenlijke operatie van de gerechtelijke politie en de douane.