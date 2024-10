Martin Kok: tweevoudig moordenaar en misdaadblogger kreeg de kogel

Als 12-jarig jongetje gaat Martin Kok van Volendam naar Amsterdam om met zijn vader op straat paling te verkopen. Hij belandt op de Zeedijk, die begin jaren tachtig wordt beheerst door heroïnedealers en verslaafden. Op de Wallen ziet hij de hoeren, pooiers en Hell’s Angels. En in de cafés verkoopt hij zijn pondjes paling aan de Amsterdamse penoze.

Op school wil het niet zo vlotten. Martin kan niet goed leren en praat nogal onverstaanbaar, wat hem de bijnaam Martin de Stotteraar oplevert. Als 16-jarige begint Kok te werken in de garderobe van de Volendamse discotheek ‘De Blokhut’. Het blijft niet bij jassen ophangen. De portiers laten hem al snel pakjes cocaïne verkopen aan de bezoekers. ‘Ik gooide Volendam vol met coke’, zegt Martin er over. Hij helpt de portiers van De Blokhut om als uitsmijter dronken en vervelende gasten de zaak uit te zetten. Peter Giesbergen was zo iemand. Een vechtersbaas die regelmatig voor problemen zorgde. Martin Kok en Dino Soerel, die portier was bij de Blokhut, besluiten Giesbergen een lesje te leren.

Op 12 februari 1989 bezoekt Peter Giesbergen de discotheek en ontstaat er een vechtpartij. Martin Kok geeft de fatale klappen door met een barkruk op het hoofd van Giesbergen te rammen. Dino Soerel gooit Giesbergen op straat, waar hij vervolgens 4 uur blijft liggen. Uiteindelijk overlijdt Peter Giesbergen in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Martin Kok krijgt 5 jaar, Dino Soerel 4 jaar. ‘Ik heb er geen seconde spijt van gehad’, zegt Martin later. ‘In Volendam willen ze een standbeeld voor me oprichten, want Giesbergen was een vervelende kerel die elk weekend het Volendamse uitgaansleven terroriseerde.’

Martin raakt in de gevangenis bevriend met Cor van Hout, zijn grote voorbeeld. Na zijn vrijlating treedt hij toe tot het gezelschap criminelen dat met Van Hout samenwerkt. Een pand in Vijfhuizen doet dienst als clubhuis. Van Hout doet er zijn hasj-zaakjes, Martin verleent hand-en-spandiensten, zoals het regelen van de hoeren en het doen van criminele incasso’s.

Eind jaren negentig ontmoet Martin in Zwaag een vrouw, Sandra. Maar de relatie met Sandra loopt op de klippen en er ontstaat ruzie over de omgangsregeling. Op 24 juli 2001 rijdt Martin met een doorgeladen pistool naar Zwaag. Woedend over het feit dat hij zijn kinderen niet meer mag zien, loopt hij dreigend naar binnen. De nieuwe vriend van Sandra probeert hem tegen te houden en grijpt een mes. Martin schiet hem met meerdere kogels dood en verdwijnt voor 14 jaar achter de tralies. ‘Als ze aan mijn kinderen komen, word ik helemaal wous’, is Martin’s verklaring voor de geweldsuitbarsting.

Zelfs in de bajes weet Martin Kok nog voor ophef te zorgen. Hij regelt een computer met internetaansluiting en begint escortburo ‘Vlinders’. De dames worden voornamelijk door mede-gedetineerden besteld om tijdens het ‘bezoek zonder toezicht’ een half uurtje plezier mee te beleven. ‘Wel vier keer ka-ka-ka-kamervragen over geweest’, zegt Martin trots.

In 2012 komt hij vrij. In 2016 wordt Martin Kok doodgeschoten bij seksclub Boccaccio in Laren. In juni van dat jaar was er al een explosie afgegaan onder zijn auto, in Amstelveen. Zelf bleef de misdaadblogger stoïcijns onder de bom: ‘Wappiediewappo, bommeroni’ was zijn commentaar.

De moord op Martin Kok is later gevoegd in de zaak Marengo, die in 2023 nog lopende is. Een verdachte van de moord op Kok, Achraf B., zou behoren tot de groep van hoofdverdachte Ridouan Taghi. Een tijdlang zouden ook Schotse criminelen verdacht zijn geweest bij de betrokkenheid bij ‘Kokkie’s’ moord.

De familie van de vermoorde vriend van Martin’s ex is niet rouwig om zijn dood. ‘Eindelijk is er gerechtigheid.’