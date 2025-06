‘Masmeijer-verdachte’ Bouzambou duikt op in Tanger

Foto is ter illustratie

Uitgeweken

Bouzambou is in België veroordeeld tot 11 jaar cel voor zijn rol in de invoer van 476 kilo cocaïne via de haven van Antwerpen in 2014. In diezelfde zaak werd ook de Nederlandse oud-presentator Frank Masmeijer veroordeeld. Masmeijer werd door Bouzambou bont en blauw geslagen toen hij er niet in slaagde een lading cocaïne uit te halen.

De uit Mechelen afkomstige Bouzambou week tijdens de rechtszaak uit naar Dubai, waar hij zich vestigde en investeerde in onder meer een populaire horecazaak, FOMO, een luxe shisha-lounge. Dit meldt Joris van der Aa van de Gazet van Antwerpen.

Actie

In 2022 werd Bouzambou in Dubai korte tijd gearresteerd bij een grootschalige actie tegen Europese drugskopstukken. ‘Hij was een van de eersten die daar toen is opgepakt’, aldus van der Aa. Door het ontbreken van een soepel uitleveringsverdrag tussen België en Dubai, kwam hij al snel weer op vrije voeten. Sindsdien vocht hij zijn uitlevering aan.

Recent besliste het hoogste gerechtshof van Dubai alsnog dat Bouzambou kon worden uitgeleverd aan België. Maar voordat die uitlevering voltrokken kon worden, wist hij Dubai te verlaten en dook hij op in de Marokkaanse havenstad Tanger.

Tanger wordt de laatste jaren vaker genoemd als toevluchtsoord voor Europese drugskopstukken van Marokkaanse afkomst

Toevluchtsoord

Tanger wordt de laatste jaren vaker genoemd als toevluchtsoord voor Europese drugskopstukken van Marokkaanse afkomst. Marokko levert doorgaans geen eigen onderdanen uit, waardoor voortvluchtige criminelen er relatief veilig lijken te zitten. Volgens Van der Aa investeren Belgische criminelen al jaren in luxueuze appartementen in Tanger, om in geval van nood een veilige uitwijkplek te hebben.

België zou nu mogelijk proberen de straffen van Bouzambou via de Marokkaanse autoriteiten te laten uitvoeren, een tactiek die eerder succesvol werd toegepast bij andere voortvluchtigen.

De haven van Tanger zou ook geschikt zijn voor drugssmokkel, vanwege de zwakke bewaking.