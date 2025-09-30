Massale actie van DEA tegen drugskartel CJNG

Terroristische organisatie De regering van president Donald Trump heeft afgelopen zomer het CJNG aangewezen als buitenlandse terroristische organisatie. Het netwerk geldt op dit moment als de krachtigste criminele organisatie van Mexico, nu het rivaliserende Sinaloa-kartel in twee facties uiteen is gevallen.

Tussen 22 en 26 september hebben DEA-agenten in 23 regio’s in de Verenigde Staten en in zeven plaatsen in het buitenland invallen gedaan.

244 vuurwapens

Er zijn 92,4 kilo fentanylpoeder, 1.157.672 vervalste pillen, 6.062 kilo methamfetamine, 22.842 kilo cocaïne, 33 kilo heroïne in beslag genomen. Verder namen de agenten 18,6 miljoen dollar aan contanten mee en ligt er beslag op vermogen ter waarde van bijna 29,7 miljoen dollar. Ook zijn 244 vuurwapens gepakt.

Volgens de DEA werken naar schatting tienduizenden mensen in minstens 40 landen voor het CJNG.

De DEA jaagt daarnaast actief op de vermeende leider Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Hij behoort tot de meest gezochte criminelen van de DEA en er staat een beloning van 15 miljoen dollar uit voor informatie die tot zijn arrestatie leidt.