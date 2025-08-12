Mdma, cocaïne en crystal meth aangetroffen in tabakswinkel

Beeld: crystal meth na productie

Overlast

De winkel in Amsterdam-Zuid kwam in beeld na meerdere meldingen van overlast door bezorgde ouders en buurtbewoners, en door een anonieme tip over mogelijke drugshandel.

Daarop vond een controle plaats door de Voedsel- en Warenautoriteit, het stadsdeel en de politie. Daarbij werden verboden vapes en drugs gevonden. In de tabakswinkel lagen harddrugs als mdma, cocaine, en crystal meth.

De drugs zijn in beslag genomen en de eigenaar is aangehouden, meldt de gemeente Amsterdam.

Vapes

In de woning naast de winkel trof de politie ook 622 vapes aan met een smaakje en snus aan (de verkoop van vapes met smaakje is sinds 1 januari verboden vanwege verslavende werking en gezondheidsschade).