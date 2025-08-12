 Meteen naar de content
12 augustus 2025

Mdma, cocaïne en crystal meth aangetroffen in tabakswinkel

Bij een controle van een tabakszaak in Amsterdam zijn in de winkel mdma, cocaïne en crystal meth gevonden. De eigenaar van de zaak is aangehouden.

Overlast

De winkel in Amsterdam-Zuid kwam in beeld na meerdere meldingen van overlast door bezorgde ouders en buurtbewoners, en door een anonieme tip over mogelijke drugshandel.

Daarop vond een controle plaats door de Voedsel- en Warenautoriteit, het stadsdeel en de politie. Daarbij werden verboden vapes en drugs gevonden. In de tabakswinkel lagen harddrugs als mdma, cocaine, en crystal meth.

De drugs zijn in beslag genomen en de eigenaar is aangehouden, meldt de gemeente Amsterdam.

Vapes

In de woning naast de winkel trof de politie ook 622 vapes aan met een smaakje en snus aan (de verkoop van vapes met smaakje is sinds 1 januari verboden vanwege verslavende werking en gezondheidsschade).

