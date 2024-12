Medeverdachte “Bolle Jos” maakt procesafspraken over grootschalige cocaïnetransport

Dominicaanse Republiek De rechter zal in het vonnis de afspraken nog moeten goedkeuren, niet in alle gevallen gaan rechters met dergelijke afspraken akkoord.

Dennis G. (49) werd in 2023 gearresteerd in de Dominicaanse Republiek en afgelopen april uitgeleverd aan Nederland.

G. staat terecht omdat hij tussen 2015 en 2020 meerdere grote partijen cocaïne vanuit de Dominicaanse Republiek naar onder meer Nederland en België zou hebben gesmokkeld.

Sleutelfiguur

Het Openbaar Ministerie denkt dat G. een sleutelfiguur was in een netwerk waarin onder meer ook Ridouan Taghi (tot levenslang veroordeeld in het Marengo-proces) en “Bolle Jos” Leijdekkers functioneerden. Die twee zijn in dit proces geen verdachten.

Een andere figuur die door justitie tot dit netwerk wordt gerekend is Boris P., die ook procesafspraken maakte. Hij werd conform die afspraken veroordeeld tot acht jaar cel en een boete van 200.000 euro voor betrokkenheid bij de invoer van grote partijen cocaïne.