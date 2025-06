Camera’s

De zaak ging stuk omdat een andere medewerker van het bloemenbedrijf al een melding had gedaan over de drugs. Het ging om 25 kilo (25 geperste blokken) die in mei 2023 was aangevoerd. Toen de politie de drugs al in beslag had genomen liet V. de medeverdachten binnen om te zoeken. Camera’s hebben dat vastgelegd. Toen de zoektocht vergeefs was informeerde V. binnen het bedrijf nog naar de bloemenzending. De rechtbank denkt dat hij erachter probeerde te komen waar de cocaïne terecht kon zijn gekomen.