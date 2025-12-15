15 december 2025
Medewerker Deense uitgeverij neemt ontslag nadat hij onder bedreiging boekmanuscript Bandidos-president verstuurd
Een medewerker van een Deense uitgeverij heeft ontslag genomen nadat hij het manuscript van een boek over een voormalig Bandidos-president voor publicatie naar de motorclub had gestuurd. De controverse rond het boek, getiteld “Kok”, leidde tot een rechtszaak, waarna de medewerker van de uitgeverij het manuscript naar verluidt onder bedreiging naar Bandidos had gestuurd.