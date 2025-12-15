 Meteen naar de content
15 december 2025

Medewerker Deense uitgeverij neemt ontslag nadat hij onder bedreiging boekmanuscript Bandidos-president verstuurd

Een medewerker van een Deense uitgeverij heeft ontslag genomen nadat hij het manuscript van een boek over een voormalig Bandidos-president voor publicatie naar de motorclub had gestuurd. De controverse rond het boek, getiteld “Kok”, leidde tot een rechtszaak, waarna de medewerker van de uitgeverij het manuscript naar verluidt onder bedreiging naar Bandidos had gestuurd.

Chef-kok

Michael Rosenvold, beter bekend als “Kokken”, was de voormalige president van motorclub Bandidos in Europa en een opgeleide chef-kok. Hij kookte in de jaren tachtig voor het Deense koningshuis. Zijn levensverhaal, van een vroege carrière in een restaurant tot zijn leiderschap bij Bandidos, wordt gedetailleerd beschreven in een recent boek dat door Bandidos zelf tegen publicatie werd aangevochten.

