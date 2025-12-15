Medewerker Deense uitgeverij neemt ontslag nadat hij onder bedreiging boekmanuscript Bandidos-president verstuurd

Chef-kok

Michael Rosenvold, beter bekend als “Kokken”, was de voormalige president van motorclub Bandidos in Europa en een opgeleide chef-kok. Hij kookte in de jaren tachtig voor het Deense koningshuis. Zijn levensverhaal, van een vroege carrière in een restaurant tot zijn leiderschap bij Bandidos, wordt gedetailleerd beschreven in een recent boek dat door Bandidos zelf tegen publicatie werd aangevochten.