3 oktober 2024

Medewerker detentiecentrum ontslagen na smokkel contrabande

Een medewerker van het detentiecentrum bij Rotterdam The Hague Airport is onlangs op staande voet ontslagen omdat hij contrabande naar binnen had gesmokkeld. Het gaat om alcohol, drugs en mobiele telefoons, meldt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) donderdag.