‘Medewerker PI Alphen aan den Rijn ontslagen’

Een medewerker van de Penitentiaire Inrichting in Alphen aan den Rijn is vorige maand op staande voet ontslagen, zo meldt RTV West. Volgens de directie van de inrichting voerde de medewerker verboden spullen in en speelde informatie door naar gedetineerden.



Invoeren van bijvoorbeeld drugs, wapens, geld, alcohol of mobiele telefoons in een penitentiaire inrichting is strafbaar. Meestal doet de directie van een penitentiaire inrichting hiervan aangifte, maar of er in dit geval een onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie is gestart is niet duidelijk.

Het ontslag gebeurde al halverwege de maand mei. Eerder die maand werd een andere medewerker van de PI in Alphen aan den Rijn ontslagen omdat dit personeelslid ‘ongewenst contact’ met een gedetineerde onderhield, waarvan geen melding was gemaakt.