Medewerkster rechtbank Amsterdam aangehouden voor doorspelen persoonsgegevens aan criminelen

Logo rechtbank De vrouw kwam in beeld toen in augustus 2024 in een ander strafrechtelijk onderzoek in een woning achter de voering van een bank een envelop met het logo van de rechtbank Amsterdam werd aangetroffen. In de envelop zaten van zes mensen de volledige persoonsgegevens uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA).

Langere periode

De envelop met persoonsgegevens werd ter beschikking van de Rijksrecherche gesteld. Het onderzoek kwam uit bij de medewerkster van de rechtbank. De vrouw heeft vermoedelijk langere tijd tot aan haar aanhouding informatie uit de systemen van de rechtbank opgevraagd en tegen betaling verstrekt aan contacten in het criminele milieu.

Langer vast

Bij haar aanhouding is beslag gelegd op enkele tientallen uitdraaien van de rechtbank met informatie over personen. De vrouw is donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris bij de rechtbank in Zwolle. Zij blijft zeker twee weken vastzitten.