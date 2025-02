4 februari 2025

Meer cellen vrij door taakstraffen te geven voor geldboetes

D66 Kamerlid Joost Sneller heeft genoeg steun gekregen voor een amendement op een wetsvoorstel, dat ervoor kan zorgen dat er meer capaciteit in gevangenissen ontstaat. Dat moet gebeuren door mensen die hun geldboete niet betalen een taakstraf te laten ondergaan, in plaats van ze in de gevangenis op te sluiten voor korte tijd.