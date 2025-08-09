Meer dan een ton cocaïne gepakt in Zuid-Spanje (VIDEO)

Tip De drugs waren verborgen in een dubbele bodem in de vissersboot. Er zijn vier arrestaties verricht. Het schip voer over de rivier de Guadiana en meerde aan in de haven van deze plaats in de provincie Huelva.

De Guardia Civil had een tip gekregen over de aanwezigheid van cocaïne op de vissersboot.

Nadat er op land en op zee was geobserveerd gingen agente over tot actie nadat de boot in de haven lag. In totaal ging het om 1.140 kilo cocaïne.

Hasj

In de buurt van de zuidelijke havenstad Cádiz werd een boot ontdekt in de buurt van Kaap Trafalgar waar drugs in zouden ziten. Tijdens een achtervolging tot meer dan 60 zeemijl uit de kust gooide de bemanning balen met drugs van boord, die later door de Guardia Civil werd opgevist. Het bleek om ruim 800 kilo hasj te gaan.

Er werden zeven mensen gearresteerd.