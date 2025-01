18 januari 2025

‘Meer jongeren door criminelen geronseld op scholen’

Het komt regelmatig voor dat op middelbare scholieren en studenten criminele ronselaars jongeren benaderen. In een onderzoek blijkt dat 1 op de 7 jongeren wel eens is benaderd voor verboden klussen. Het Algemeen Dagblad schrijft dat dit in 2019 nog 1 op de 17 was. De cijfers komen van de Stichting Halt.