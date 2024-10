Meer onderzoek naar sporen van Angelique

Door Joost van der Wegen

Vermissing

De politie in België startte de zoekactie in een natuurgebied in Maasmechelen. Deze zoekactie maakt deel uit van het onderzoek naar de vermissing van Angelique Hendrix uit Stein in 1990. Een recente dna-match met een profiel in de Belgische dna-databank heeft uitgewezen dat Angelique niet meer in leven is. Een jaar na de verdwijning van Angelique werd in Maasmechelen een schedel gevonden, zo’n tien kilometer van de Nederlandse grens. De dna-match met het profiel in de databank wees dit jaar uit dat de schedel toebehoorde aan Angelique.

Onderzoek

In het gebied waar in 1991 de schedel werd aangetroffen startte woensdag opnieuw een onderzoek naar mogelijke sporen en spullen van Angelique. In 1991 onderzocht de Belgische politie het gebied al. Toen werden geen menselijke resten aangetroffen. Desondanks wordt het gebied nu, ruim 30 jaar later, opnieuw grondig onderzocht, laat de politie weten. De zoekactie duurt een aantal dagen.

Op verzoek van de Nederlandse politie voeren de Belgische autoriteiten de zoektocht uit. Rechercheurs van de politie in Limburg zijn wel aanwezig bij de zoekactie. De nabestaanden van Angelique zijn op de hoogte gesteld van het nieuwe onderzoek.

Fiets

Op 13 juli 1990 stapte Angelique Hendrix op de fiets bij haar ouderlijk huis aan de Heerstraat te Stein. Ze bezocht die dag nog familie in Elsloo. Sindsdien werd er niets meer van haar gehoord. De politie ging in eerste instantie niet uit van een misdrijf, blijkt uit krantenberichten uit die tijd. Er wordt gespeculeerd dat ze van huis was weggelopen, maar daarbij ging het destijds alleen om vermoedens van de politie.

Ruim dertig jaar nadat Angelique Hendrix uit Stein vermist raakte, kwam er meer duidelijkheid in de vermissingszaak. Een dna-match met een profiel in de Belgische DNA-databank wees uit dat Angelique niet meer in leven is.

Het dna-profiel in de Belgische databank was afkomstig van een schedel die op 20 mei 1991 in Maasmechelen (België), net over de grens met Stein, werd aangetroffen. In de jaren ‘90 werd er in België geen systematisch dna-onderzoek uitgevoerd in forensische zaken. In de loop van het jaar 2012 werd het dna van de schedel wel bemonsterd, in verband met het onderzoek naar een aantal vermissingszaken. Het dna-profiel toegevoegd aan de Belgische dna-databank. Maar daar kwam nog steeds geen overeenkomst met dat van de schedel.

In maart 2024 werd de wetgeving in België aangepast, waardoor dna-profielen gedeeld mogen worden met de internationale I-Familia databank van Interpol. Het dna-profiel van de schedel werd ook gedeeld met Interpol. Dit leidde tot de match tussen het dna-profiel van de nabestaanden van de vermiste Angelique en de in 1991 aangetroffen schedel. De familie van Angelique stond al eerder dna af voor deze databank. Hieruit kwam match naar voren met de vermiste Angelique. Meer onderzoek in Nederland en België wees uit dat het zeker is dat het om Angelique gaat. Over de vragen wanneer en op welke manier Angelique om het leven is gekomen, tasten de nabestaanden nog altijd in het duister.

De match in de dna-databank van Interpol is de eerste zaak waarbij dna-sporen van zaken in Nederland en België met elkaar matchten. Interpol meldt dat het ook om de sterkte match ging in de I-Familia databank, in het bestaan hiervan.

Vriendin

Na de vermissing van de 18-jarige Angelique in 1990 werd door de politie een onderzoek opgestart. Ook in de afgelopen dertig jaar ontving de politie tips en informatie over de vermissingszaak. Ook de vermissing van een vriendin van Angelique in juni 1996 is uitgebreid in het onderzoek meegenomen. Van deze vriendin, Mirjam Verboort, werden in januari 1998 de stoffelijke resten in een natuurgebied achter de kerk in Stein aangetroffen. Of deze zaken met elkaar te maken hebben, is nooit duidelijk geworden in het opsporingsonderzoek.

De politie wil nu preciezer uitzoeken wat er is gebeurd met Anqelique, tussen 13 juli 1990 en 20 mei 1991. Een cold case-team van de politie in Limburg houdt zich er mee bezig. De regionale recherche in Limburg lijkt nog niet veel antwoorden te hebben op de vragen die er zijn rond haar verdwijning. In een video meldt ze op zoek te zijn naar alle mogelijk aanknopingspunten die het publiek kan leveren. De politie heeft geen idee met wie Angelique in de dagen rond haar verdwijning omging, of wie haar destijds nog heeft gezien. Ze roept mensen die meer zouden weten over haar verdwijning, ook op naar voren te komen.

Tot verdriet en woede van de familie is de schedel van Angelique kwijtgeraakt. Door een misverstand over het bewaren van de schedel is deze in 2020 vernietigd door de Belgische justitie, die hiervoor haar excuus aanbood. Ze wilde niet aangeven waar de schedel werd bewaard. De fout zou zijn gemaakt bij de griffie van de rechtbank in Luik.