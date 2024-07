Meerdere doden na schietpartijen in Duitsland en Frankrijk

Connect on Linked in

In de Duitsland zijn meerdere mensen omgekomen bij een schietpartij. Er zou een conflict binnen een familie hebben gespeeld. Ook in Frankrijk vielen doden door geweld. Daar schoot een man drie mensen op een verjaardag dood.

Jager

De schietpartij in Duitsland vond plaats in Albstadt-Lautlingen. Volgens de Duitse omroep SWR zijn er bij de schietpartij minstens vier mensen omgekomen. De dader zou een jager zijn. Bronnen melden aan de omroep dat de vier slachtoffers twee kinderen en twee volwassenen zijn. Het zou gaan om familie van de schutter.

De man probeerde ook zichzelf om het leven te brengen, maar het is nog onduidelijk of de man zelf ook is overleden. Er is nog veel onduidelijk over de situatie in Lautlingen, maar volgens de politie is er voor de bevolking geen gevaar.

Feestgangers omgekomen

Bij een schietpartij op een verjaardag in Frankrijk zijn drie feestgangers omgekomen, meldt de NOS. Dat gebeurde in het dorpje Espinasse-Vozelle in het midden van Frankrijk.

Rond 21.30 zaterdagavond begon een buurman te schieten op de aanwezige gasten. Daarbij kwamen drie mensen om het leven: de 20-jarige man die zijn verjaardag vierde, zijn vader en een andere gast. Daarna schoot de buurman zichzelf dood.

Zeker vier mensen raakten bij de schietpartij ernstig gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De mensen werden onder vuur genomen op een pad tussen de woningen van de jarige en de buurman. Over een motief is nog niets bekend. De man was geen bekende van politie en justitie.