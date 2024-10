Meerdere explosies met schade in Spijkenisse en Leiden

Beeld: de politie doet onderzoek naar de ontploffing in de Lombokstraat in Leiden (foto: MediaTV)

Vuurwerk

Bij een woning aan de Valkhoek in Spijkenisse is dinsdagavond rond 20.00 vuurwerk ontploft. Door de knal van zijn er meerdere ramen kapot gegaan, maar er zijn geen gewonden gevallen. Dit meldt RTV Rijnmond. Er is niemand aangehouden. De politie doet onderzoek, geeft ze aan.

Schade

Aan de Lombokstraat in Leiden vond in de nacht van dinsdag op woensdag een veel steviger ontploffing plaats. Daarvoor moest een straat worden afgezet. Er was flinke schade. Er raakte niemand gewond bij het incident.

Het Leidsch Dagblad bericht dat de explosie, waarvan de oorzaak nog onbekend is, rond 04.12 plaatsvond. Minstens drie ramen werden vernield bij de ontploffing, inclusief een gedeelte van de voordeur.

Het Team Explosieven Veiligheid en de Forensische Opsporing doen onderzoek naar het incident. De straat is gedeeltelijk afgezet. De politie is op zoek naar camerabeelden en getuigen.

Twee dagen eerder, op maandagochtend, vond er een explosie plaats bij de voordeur van een woning in de Janvossensteeg in Leiden, meldt de krant. Het is nog niet bekend of er sprake is van een verband tussen de ontploffingen. Wel zou de explosie in de Janvossensteeg vermoedelijk een oorzaak in de relationele sfeer hebben.

Begin oktober vond in Leiden ook een ontploffing plaats, waarbij een voordeur zwaar beschadigd raakte.