Meerdere vuurwapens gevonden in schuur Rotterdam

De politie heeft donderdagmiddag rond 13.30 in een schuur aan het Robbenoordplein in Rotterdam-Charlois tien vuurwapens in beslag genomen. De politie kwam de vuurwapens op het spoor na een melding over enkele schuren waar was ingebroken. In een van de schuren werden vervolgens de vuurwapens gevonden. Er is nog niemand aangehouden.



(Beeld uit archief)

Ook de bijbehorende woning is doorzocht door het Team Parate Eenheid. Daar is verder niks bijzonders aangetroffen.

De Forensische Opsporing heeft onderzoek gedaan in de schuur en de vuurwapens in beslag genomen. De politie start een onderzoek naar de eigenaar van de woning.