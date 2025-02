Meest waardevolle diefstal ooit: 1,5 miljard dollar aan crypto

20 miljard De hackers zouden hebben ingebroken in de Ethereum-wallet van Bybit. Ethereum is na Bitcoin de grootste cryptocurrency ter wereld. Bybit-oprichter Ben Zhou verklaarde na het nieuws dat dat de gestolen valuta ofwel door het bedrijf zelf, ofwel door een lening van partners kunnen worden gedekt. Bybit beheert momenteel in totaal ongeveer 20 miljard dollar aan cryptovaluta.

Onbekend adres

Het bedrijf heeft gezegd aan dat hackers beveiligingsfuncties omzeilden en zo het geld konden overmaken naar een onbekend adres. Na het incident daalde de waarde van Ethereum op vrijdag met ongeveer 4%, naar 2.641,41 dollar.

De omvang van deze diefstal overtreft een eerdere recorddiefstal van crypto. Na een hack verdween in 2022 620 miljoen dollar (490 miljoen euro) in Ethereum en USD Coin van het Ronin Network.

Trump

Bybit is opgericht in 2018. In media circuleert de bewering dat de Amerikaanse oud-president Donald Trump en voormalig Paypal-topman Peter Thiel tot de eerste groep investeerders behoorden. Er zouden wereldwijd ruim 60 miljoen gebruikers zijn die verschillende cryptovaluta bezitten.