Meisje (17) dood gevonden in sloot bij Amsterdam

Ziggo Dome Nadat er een melding bij 112 binnen was gekomen dat er iemand in het water lag hebben agenten haar lichaam gevonden, rond 04.00 in de berm langs een sloot aan de Holterbergweg, tussen het bedrijventerrein waar de Makro is gevestigd en de buurt van de Ziggo Dome en de Johan Cruijff Arena.

Volkstuinpark

Het lichaam is gevonden in een sloot aan de kant van volkstuinpark Nieuw Vredelust. Het meisje was op de fiets op weg.

De politie wil niet naar buiten brengen wat de doodsoorzaak is en wat er bekend is over de verdere toedracht. De recherche onderzoekt meerdere scenario’s.

Na de vondst van het lichaam is door politie in de omgeving gezocht, onder meer met een politiehelikopter.