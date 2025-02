Meisje van 11 jaar overleden na steekpartij

Om 15.00 kreeg de politie meerdere meldingen over een steekincident. Toen agenten en hulpdiensten arriveerden troffen ze op straat het zwaargewonde meisje aan. Ze was op straat neergestoken. Ondanks de inzet van de hulpdiensten is het meisje op straat overleden.

Het meisje woonde niet in de Anemoonstraat, maar wel in de wijk. Ze was van Eritrese afkomst en had de Nederlandse nationaliteit. Of het slachtoffer en de verdachte elkaar kenden is niet bekend.

Volgens verschillende media waren er over de verdachte eerder meldingen gedaan over zijn verwarde gedrag.