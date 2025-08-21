21 augustus 2025

Menendez-broers na 35 jaar mogelijk vrij: zitting over vervroegde vrijlating

Na 35 jaar cel staan Lyle (57) en Erik (54) Menendez deze week in Californië voor een commissie die beslist of ze de gevangenis mogen verlaten. Donderdag hoort Erik de commissie, vrijdag is het de beurt aan Lyle. Uiteindelijk heeft gouverneur Gavin Newsom het laatste woord. Tijdens een eerdere zitting in mei 2024, toen hun straf werd gewijzigd, liet Lyle voor het eerst openlijk zijn spijt blijken: ‘Ik heb mijn ouders vermoord. Daar is geen excuus voor.’