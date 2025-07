Overgeleverd

De Roemeense en Nederlandse autoriteiten werkten in de zaak samen. Tijdens de gecoördineerde actie zes verdachten in Nederland opgepakt en zeven in Roemenië. Van deze zeven zijn er inmiddels vier op basis van een Europees Arrestatiebevel overgeleverd aan Nederland. Alle verdachten hebben de Roemeense nationaliteit, ze zijn in de leeftijd van 20 tot 43 jaar.