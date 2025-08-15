Mensensmokkel: grote zending opblaasboten in Bulgarije onderschept in vrachtwagen op weg naar Nederland

Druk overgangspunt De zending van 20 acht meter lange opblaasboten werd gevonden in een grote vrachtwagen op weg naar Nederland bij het grenscontrolepunt Kapitan Andreevo, in de nacht van 10 augustus. Het overgangspunt is een van de drukste in Europa en is een belangrijk doelwit voor mensensmokkelaars en andere criminele organisaties.

50 tot 60 man

Tijdens het onderzoek van de NCA in samenwerking met het Bulgaarse Nationale Douaneagentschap wisten agenten een verdachte vrachtwagen te onderscheppen en doorzoeken. De boten, die volkomen ongeschikt waren voor gebruik in diep water, zouden normaal gesproken zijn gebruikt om ongeveer 50 of 60 mensen over het Kanaal te vervoeren.

De vrachtwagenchauffeur zit voorlopig vast is aangeklaagd voor het schenden van de Bulgaarse douaneregelgeving.

Tweede grote onderschepping

Het is de tweede grote inbeslagname in Bulgarije in de afgelopen weken. Een soortgelijke lading met 25 boten werd op 26 juli geïdentificeerd en in beslag genomen op dezelfde locatie bij grenscontrolepunt Kapitan Andreevo. In totaal wordt aangenomen dat er sinds het begin van het jaar 69 opblaasboten in beslag zijn genomen bij het controlepunt.

