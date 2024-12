17 december 2024

Mercedes AMG in vlammen op: vlogger in de cel (VIDEO)

Een Nederlandse vlogger Isae is in België opgepakt op verdenking van het organiseren van een brandstichting van zijn exclusieve Mercedes AMG GT 53 op 29 november. Die auto vloog in brand in de garage van het appartementengebouw in Hasselt waar de influencer woont. Door de brand raakten ook andere auto’s zwaar beschadigd en het appartementencomplex is onbewoonbaar verklaard.