Mexicaans drugskartel beschikte over Iraans oorlogswapen

1,5 miljoen kilo methamfetamine

Volgens het bewijsmateriaal dat tijdens het proces werd gepresenteerd, hield Oseguera Gonzalez van 2012 tot 2015 in Mexico toezicht op de productie van meer dan 1,5 miljoen kilo methamfetamine (crystal meth) en ook op de distributie van meer dan 22.500 kilo cocaïne. Ook gaf hij leiding aan extreem geweld door het CJNG.

Volgens de openbaar aanklager was Ruben Oseguera Gonzalez (34) rond 2013 een pionier in de productie van fentanyl in Mexico. Enkele jaren daarna steeg het gebruik van het zeer zware opiaat fentanyl in de Verenigde Staten spectaculair, met een sterke stijging van het aantal drugsdoden als gevolg. Hij werd gezien als de tweede man van het CJNG, de Amerikaanse justitie zette in 2018 10 miljoen dollar op het hoofd van zijn vader El Mencho (58), een voormalige avocadoteler uit het westen van Mexico.

Oseguera Gonzalez werd in juni 2015 door de Mexicaanse autoriteiten gearresteerd op basis van lokale aanklachten. Hij bleef vastzitten in Mexico tot zijn uitlevering aan de Verenigde Staten in februari 2020. Terwijl hij in de gevangenis zat in Mexico, bleef Oseguera Gonzalez de CJNG controleren, onderhandelde hij over drugstransacties en keurde hij de aankoop van oorlogswapens waaronder .50 kaliber mitrailleurs en 40 mm granaten.

Ruben Oseguera Gonzalez

“Special forces”

Zoals verschillende andere drugskartels werkt het CJNG met een aparte geweldstak, die Oseguera zijn “special forces” noemde. De CJNG, op straat in Mexico ook wel aangeduid als Cuatro Letras (Vier Letters), onderscheidt zich, net als de voormalige “Zetas” van bijvoorbeeld het Sinaloa-kartel door een meer gewelddadige werkwijze, zowel tegen de bevolking als tegen rivalen en de overheid.

Op 1 mei 2015 schoten de “special forces”, op bevel van Oseguera Gonzalez, een helikopter van de Mexicaanse strijdkrachten neer. Aan boord waren 18 soldaten en politieagenten. Negen van hen kwamen om bij de aanslag.

De mannen van Oseguera Gonzalez gebruikten volgens de Amerikaanse justitie een in Iran gemaakte raketgranaat en een .50 kaliber vuurwapen met riemmunitie om de helikopter neer te schieten. Beide wapens waren beschilderd met “CJNG” en een apart camouflagepatroon dat in gebruik was bij de “special forces” van Oseguera Gonzalez.

Krachtigste geweer

Dezelfde wapens zijn door de Mexicaanse autoriteiten gesignaleerd bij andere confrontaties met de CJNG. Een wapen met .50 munitie werd ook ingezet bij de mislukte aanslag in 2020 op de huidige minister van Nationale Veiligheid in Mexico, Harfuch.

De CJNG zette volgens verschillende media bij de aanslag op de helikopter een Barret 0.50 in, één van de krachtigste sluipschuttersgeweren in de wereld. Er kunnen 70 zware projectielen per minuut mee worden verschoten, die pantser en beton kunnen doorboren. Het is een standaardwapen in het Amerikaanse leger, dat het inzette in oorlogen in Irak en Afghanistan. Een Barret 0.50 kan op grote afstand helikopters en vliegtuigen neerhalen. Met een telescoopvizier is het wapen tot op 1,5 kilometer nauwkeurig.

Eigen AR-15

De goed bewapende Mexicaanse drugskartels rusten zich doorgaans uit met illegale vuurwapens die door criminelen op grote schaal vanuit de Verenigde Staten worden geïmporteerd. Daarbij gaat het meestal om soms geavanceerde aanvalsgeweren die in vele landen in de wereld bij militairen en politie in gebruik zijn, en ook wel om zware 0.50 mitrailleurs en geweren die elders in de wereld alleen bij militairen in gebruik zijn, zoals de Amerikaanse Barret.

Maar het CJNG beschikte ook over werkplaatsen in Mexico waar onder meer AR-15 aanvalsgeweren werden nagemaakt.

Venezuela

Dat er bij het CJNG kennelijk ook Iraanse granaatwerpers in gebruik zijn is opmerkelijk.

Mogelijk zijn die wapens vanuit Venezuela in Mexico beland. Venezuela onderhoudt goede relaties met Iran. Corrupte Venezolaanse ambtenaren, ministers en militairen zijn volgens de Verenigde Staten al zeker sinds 2017 betrokken bij cocaïnehandel.

Vorig jaar berichtten media dat er bij de CJNG ook granaatwerpers uit Rusland waren gezien.

Ruben Oseguera Gonzalez hoort na 10 januari zijn straf, die zal minimaal veertig jaar cel zijn.

