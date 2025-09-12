Middelbare scholen Beverwijk en Heemskerk dicht vanwege jongerengeweld

(Beeld: Mizzle Media / Michel van Bergen)

Ook op het Nova College in Beverwijk en Haarlem zijn de scholen dicht, omdat leerlingen zich onveilig voelen. Volgens de NOS gaan op TikTok en Snapchat beelden rond van mishandelingen. Daarin is onder meer te zien hoe iemand op de grond in zijn gezicht en kruis wordt geschopt. Ook is er sprake van vernedering doordat van sommige jongeren geslachtsdelen zijn gefilmd. Ook worden er AI-beelden gedeeld waarbij scholen exploderen.

Sporthal

De politie meldt dat er in Beverwijk en Heemskerk sprake is van onrust door incidenten en spanningen tussen rivaliserende groepen. Daarnaast hebben zich ook losse incidenten voorgedaan rondom een sporthal.



De burgemeesters van Beverwijk en Heemskerk kondigden donderdagavond een noodbevel af. Binnen de aangewezen veiligheidsrisicogebieden in de twee steden geldt een samenscholingsverbod en mag de politie preventief fouilleren. Er zijn meer agenten zichtbaar aanwezig in de wijken en ook worden verschillende gespecialiseerde teams ingezet, waaronder de recherche en het droneteam.