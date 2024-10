7 oktober 2024

Mijn kop moest eraf

Johan van Kastel schreef een relaas van zijn avonturen als rechercheur en leidinggevende bij de Amsterdamse politie. Dat leverde flink wat anekdotes op, onder meer over de Heineken-ontvoering, als Van Kastel met collega’s zenders en geheime boodschappen verstoppen in schoenen en colablikjes. Hij doet dan undercoverwerk als lid van het politie-infiltratieteam. Hij schrijft over de meest spraakmakende zaken uit zijn carrière: van de Heineken-ontvoering tot het

oprollen van een terroristisch trainingskamp en drugslabs in Brabant.