Militair (22) opgepakt voor doodsteken kindje in Rotterdamse woning

Connect on Linked in

Bij een steekpartij in een woning aan de Wolphaertsbocht in Rotterdam is zondag een kindje overleden. De politie heeft een 22-jarige Rotterdammer aangehouden. Het is een actief dienende militair, aldus de Koninklijke Marechaussee, dat het onderzoek overneemt.

De steekpartij vond rond 17.15 plaats in een woning aan de Wolphaertsbocht, in de wijk Charlois in Rotterdam-Zuid. Het kindje werd met een mes neergestoken en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar het overleed. Het zou volgens getuigen gaan om een baby van ongeveer een half jaar oud.

De politie doet sporenonderzoek in de woning. De omgeving is afgezet. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk.