Miljoen illegale sigaretten, cash geld en erectiepillen onderschept

Aanleiding van het onderzoek was anonieme informatie over mogelijke verkoop van dozen sigaretten uit een schuurtje achter een woning. Tijdens het onderzoek werd vastgesteld dat verschillende personen met lege handen aan de deur kwamen en met plastic tassen met daarin vermoedelijk sigaretten weggingen. Dagelijks werden met bestelbusjes mastercases (een doos met 50 sloffen sigaretten) bij woningen en op parkeerplaatsen afgeleverd. De illegale voorraad sigaretten lag verdeeld over opslagplaatsen in Nederland en België. De twee vrouwen (40 en 53) van de verdachten worden verdacht mee te hebben gewerkt aan de verkoop van illegale sigaretten. Zij zijn uitgenodigd voor verhoor, meldt de FIOD vrijdag.

Doorzoekingen

Er zijn doorzoekingen geweest in hun woningen, een nabij gelegen schuur, een chalet in Soerendonk, een loods in Veldhoven en een garagebox in Oss. In België hebben de Belgische autoriteiten een loods doorzocht. Er is beslag gelegd op ruim één miljoen illegale sigaretten, 120.000 euro contant geld, drie bestelbusjes, pepperspray, een taser, wiet, hasj, erectiepillen, vapes en een jammer.